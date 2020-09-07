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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Умер советский актер Сергей Колтаков

Известный советский и российский актер Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни.

Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью.

Сергей Колтаков умер после тяжелой болезни

Самые известные роли Сергея Колтакова — в фильмах Братья Карамазовы (2008), Мама, не горюй (1998) и Союз спасения (2019).

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Смерть Сергея Колтакова подтвердил российский актер Семен Слипаков.

— Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с прекрасным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать.

Также свои соболезнования выразил режиссер Григорий Константинопольский, который подтвердил, что во время съемок в последних фильмах Сергей Колтаков был тяжело больным, и все это замечали.

— Сергей — человек бесстрашный, свободный. Он ярко жил, — отметил режиссер.

Время и место проведения церемонии прощания с Сергеем Колтаков объявят в ближайшее время.

Смерть Бориса Клюева

1 сентября известный российский актер Борис Клюев умер в результате длительной борьбы с раком.

Онкологию (рак легких) артисту диагностировали в 2018 году.

Широкую популярность Борис Клюев получил благодаря сериалу Воронины, где ему досталась роль отца главного героя, Николая Петровича Воронина.

Также актер снялся в десятках советских и российских фильмах.

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