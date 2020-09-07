Сергей Колтаков — лучшие фильмы

На 65-м году жизни скончался российский актер Сергей Колтаков.

По словам коллег по цеху, артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

В течение своей актерской карьеры Сергей Колтаков снялся почти в 50 советских и российских фильмах.

В фильме Союз спасения, который вышел в 2019 году, актер сыграл роль графа Николая Мордвинова — одного из самых либеральных представителей царского правительства. Фильм рассказывает историю восстания декабристов в Российской империи в начале XIX века.

Экранизация романа Федора Достоевского Братья Карамазовы в 2008 году подарила Сергею Колтакову роль старшего брата Федора. Съемки многосерийного фильма проходили в России и Беларуси.

В 2018 году актер снялся в художественно-историческом сериале Светлана, который рассказывает историю дочери Иосифа Сталина — Светланы Аллилуевой. Сергей Колтаков сыграл роль самого “вождя народов”.

Успехи актерства Сергея Колтакова почтили орденом ФСБ России — награда досталась за роль офицера НКВД полковника Буртасова в фильме Спасите наши души.

Кроме этого, Колтаков снялся в российском фильме Диверсант. Крым, который был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Съемки проходили непосредственно на полуострове, поэтому актера внесли в список “невъездных” на территорию Украины.

Смерть Сергея Колтакова

Российский и советский актер Сергей Колтаков умер вечером 7 сентября.

Соболезнования выразили близкие и коллеги артиста: режиссер Григорий Константинопольский подтвердил, что Колтаков продолжительное время болел, однако продолжал сниматься в фильмах.

Официальная причина смерти, а также время и место церемонии прощания с Сергеем Колтаковым пока не разглашаются.