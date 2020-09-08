Сергей Колтаков — биография и подробности жизни

Советский и российский актер Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в городе Барнаул. Его отец был военным, поэтому не хотел, чтобы сын стал актером.

Однако Сергей Колтаков таки поступил на актерский факультет Саратовского театрального училища им. И. А. Слонова, а в 1979 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства в Москве.

После того, как молодой актер получил диплом, он пришел в Театр имени Маяковского. Затем была служба в армии, а з 1982 он начал работать в Московском драматическом театре имени Станиславского. Однако пробыл там недолго. Актера уволили по статье, поскольку он начал много сниматься в кино и не приходил на репетиции.

Поэтому в 1989 году он пришел в Московский художественный театр имени Чехова.

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В 90-х Сергей Колтаков снимался преимущественно в эпизодических и второстепенных ролях. Дебютировал актер в 1981 году, когда сыграл роль Павла в фильме Глеба Панфилова Валентина.

С начала 2000-х Сергей Колтаков снимался в многосерийных телефильмах.

В 2006 году актер был номинирован на русскую театральную премию Чайка за роль Свидригайова в спектакле Сны Родиона Романовича.

А через два года, в 2008-м, он получил премию ФСБ в номинации Актерская работа за роль офицера НКВД полковника Буртасова в фильме Спасите наши души.

Российский актер Сергей Колтаков умер 7 сентября на 65 году жизни. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.