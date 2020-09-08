14-летний Александр Балабанов с песней Открывай победил в национальном отборе на детское Евровидение 2020, который состоится 29 ноября в Варшаве.

Он стал лучшим среди 11 участников нацотбора по результатам оценки жюри и онлайн-голосования.

За Балабанова отдали свои голоса пятеро из восьми членов жюри, сообщив об этом в Instagram. В частности — Алина Паш, Тарас Тополя, Руслана Хазипова, Тимур Мирошниченко и Дмитрий Шуров.

Джамала голосовала за Ярослава Политова, Лариса Клюевская и Любовь Морозова – за Елену Усенко.

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Так выглядит пятерка по результатам онлайн-голосования:

Даниела Шапочникова — 39,98% (1 балл); Елена Усенко — 16,61%; Ярослав Политов — 14,27%; Александр Балабанов — 12,6%; Анжелина Макфарлейн — 3,6%.

Что известно об Александре Балабанове

Ему 14 лет. Родился в Донецке, с четырех лет пел в детском коллективе. Когда мальчику исполнилось 8 лет, семья переехала в Киев.

В столице Александр начал осваивать эстрадный вокал и поступил в школу искусств на музыкальное отделение.

За это время он стал победителем и лауреатом почти 40 международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Балабанов свободно говорит на английском, изучает немецкий и турецкий.

Детское Евровидение 2020

Детский песенный конкурс Евровидение 2020 состоится 29 ноября в Варшаве (Польша).

В Украине нацотбор для участия в конкусе начался еще 5 августа.

В этом году Суспільне впервые изменило правила. Детям разрешили представлять не только собственные песни, но и каверы. А отбор и голосование проходили в режиме онлайн.

Источник: Суспільне