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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Александр Балабанов выступит на детском Евровидение 2020 от Украины

14-летний Александр Балабанов с песней Открывай победил в национальном отборе на детское Евровидение 2020, который состоится 29 ноября в Варшаве.

Он стал лучшим среди 11 участников нацотбора по результатам оценки жюри и онлайн-голосования.

За Балабанова отдали свои голоса пятеро из восьми членов жюри, сообщив об этом в Instagram. В частности — Алина Паш, Тарас Тополя, Руслана Хазипова, Тимур Мирошниченко и Дмитрий Шуров.

Джамала голосовала за Ярослава Политова, Лариса Клюевская и Любовь Морозова – за Елену Усенко.

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Так выглядит пятерка по результатам онлайн-голосования:

  1. Даниела Шапочникова — 39,98% (1 балл);
  2. Елена Усенко — 16,61%;
  3. Ярослав Политов — 14,27%;
  4. Александр Балабанов — 12,6%;
  5. Анжелина Макфарлейн — 3,6%.
Дитяче Євробачення 2020

Фото: Суспільне

Что известно об Александре Балабанове

Ему 14 лет. Родился в Донецке, с четырех лет пел в детском коллективе. Когда мальчику исполнилось 8 лет, семья переехала в Киев.

В столице Александр начал осваивать эстрадный вокал и поступил в школу искусств на музыкальное отделение.

За это время он стал победителем и лауреатом почти 40 международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Балабанов свободно говорит на английском, изучает немецкий и турецкий.

 

 

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#uajesc2020 В дитинстві мені довелось чимало поїздити по різних конкурсах, і ось прийшов час самому побути у складі журі! У національному відборі на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2020 я віддаю свій голос за @balabanovalex ????Сашко — самобутній вокаліст, харизматичний та впевнений юний артист, але найбільше у ньому чіпляє те, як він відчуває музику і кайфує від неї. Я вірю, що такий щирий та талановитий музикант зможе прозвучати якісно у будь-якому форматі. Олександре, удачі, і нехай тебе відкриє весь світ. ???? love, peace, music

Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

Детское Евровидение 2020

Детский песенный конкурс Евровидение 2020 состоится 29 ноября в Варшаве (Польша).

В Украине нацотбор для участия в конкусе начался еще 5 августа.

В этом году Суспільне впервые изменило правила. Детям разрешили представлять не только собственные песни, но и каверы. А отбор и голосование проходили в режиме онлайн.

Источник: Суспільне

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