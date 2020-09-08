Российский актер Михаил Ефремов спокойно воспринял приговор, который был вынесен Пресненским судом по делу о смертельном ДТП с его участием.

Актер слушал решение суда с опущенным в стол взглядом. Рядом с ним стоял его адвокат Эльман Пашаев.

После оглашения приговора на Ефремова надели наручники. Его завели в аквариум, где он будет ждать автозака.

Возле суда с самого утра собралась толпа поклонников и противников Ефремова. После вынесения приговора многие начали скандировать “Мало!”. Другая часть кричала “Невиновен!”.

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Ефремову зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом. Таким образом из восьми лет ему осталось сидеть семь лет и 10,5 месяцев.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что Ефремов сможет рассчитывать на УДО после того, как отбудет не менее половины срока.

ДТП с Ефремовым и решение суда

8 июня в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров был госпитализировали с открытым переломом бедра, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой, но скончался в больнице.

Ефремов был отправлен под домашний арест на время суда.

5 августа в суде Ефремов заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что ничего не помнит.

8 сентября суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.