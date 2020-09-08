Российский музыкант Сергей Шнуров написал стих о вынесении приговора с деле Михаила Ефремова.

Артист опубликовал стих у себя в соцсетях, после того, как в суде зачитали приговор.

— На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал.

Многие подписчики Шнурова разошлись во мнениях. Кто то считает, что эти строчки звучат заслужено в адрес Михаила, а кто то придерживается мнение, что такой пост — это слишком жестоко со стороны артиста.

Приговор Ефремову

Сегодня, 8 сентября, Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы.

С актера взыскали 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего. Также его лишили прав на три года.

Пресненский суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП, а также то, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Его авто выехало на встречную полосу и врезалось в фургон, в котором находился Сергей Захаров.

Водителя забрали в больницу с серьезными травмами, где он и скончался.