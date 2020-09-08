Российский музыкант Сергей Шнуров написал стих о вынесении приговора с деле Михаила Ефремова.
Артист опубликовал стих у себя в соцсетях, после того, как в суде зачитали приговор.
— На всех парах давил на газ
Последовательно гнал и жал.
И вот приехал, все финал.
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Судьба несёт неудержимо, С подмостков, через суд на кичу. Восьмёрка общего режима… «Артистом» там его все кличут. Он был мне друг. Давай! Налей! Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Не ждут уже твоих ролей Как гражданина и поэта. Бухали. Да. Были года. Угар всенощный и буза. С тобой ведь мог бы быть тогда… Но, я нажал на тормоза. Из бара ты бежал в магаз, Вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ Последовательно гнал и жал. И вот приехал, всё финал Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал, И гражданина и поэта.
Многие подписчики Шнурова разошлись во мнениях. Кто то считает, что эти строчки звучат заслужено в адрес Михаила, а кто то придерживается мнение, что такой пост — это слишком жестоко со стороны артиста.
Приговор Ефремову
Сегодня, 8 сентября, Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы.
С актера взыскали 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего. Также его лишили прав на три года.
Пресненский суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП, а также то, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Его авто выехало на встречную полосу и врезалось в фургон, в котором находился Сергей Захаров.
Водителя забрали в больницу с серьезными травмами, где он и скончался.