Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы.

С актера взыскали 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего. Также его лишили прав на три года.

Пресненский суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП, а также то, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

— Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения), — говорится в приговоре.

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Суд признал, что врачи сделали все возможное для спасения погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Ранее адвокат Ефремова утверждал, что усилий медиков было недостаточно.

Также суд не принял аргументы защиты о том что к смерти Захарова привели очевидцы, поставившие на колеса его авто.

Во время вынесения приговора суд исходил из того, что Ефремов не признал вину.

Обвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы.

ДТП с Ефремовым

8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Его авто выехало на встречную полосу и врезалось в фургон, в котором находился Сергей Захаров.

Водитель фургона был госпитализировали с открытым переломом бедра, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой, но скончался в больнице.

Было установлено, что Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Актер был отправлен под домашний арест на время суда.

5 августа в суде Ефремов заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что ничего не помнит. Однако 3 сентября он сменил показания.