A Huevo с латино-американского означает Круто. Об этом в программе 2POPODCAST с Потапом и Позитивом рассказала певица Настя Каменских.

По ее словам, это слово для песни выбрали не просто так.

— Когда мы были в Латинской Америке вместе с мужем (Потапом – Ред.), и я говорю, например таксисту, a huevo, он обращает внимание и спрашивает, откуда вы знаете это слово. Это сленг, как будто мы между собой только такое знаем, — рассказала Настя Каменских.

Также певица поделилась, что ее новый альбом будет называться Eclectica.

— Слово выбрано не просто так. Оно означает многогранность. Альбом выходит 18 сентября, он экспериментальный, многие, наверное, даже не могли меня представить в таком амплуа. Каждая песня очень оригинальная. Eclectica – потому что многогранная я. Я умею и пою очень много разного материала, — добавила Каменских.

По словам артистки, с новым альбомом ей помог ее муж Потап.

Читайте: С цветами посреди поля: обнаженная Настя Каменских поразила новым фото

Свой новый трек A Huevo Настя Каменских представила 4 сентября. Режиссером нового клипа Насти Каменских стал Леонид Колосовский, а слова песни принадлежат самой певице.

Это уже третья совместная работа Насти и Леонида в сольном проекте NK, и каждая из работ поражает яркими красками и эпатажем.