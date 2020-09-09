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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

14 лет в эфире: шоу Семейство Кардашьян закрывается

Шоу Семейство Кардашьян закрывается спустя 14 лет эфира. За это время у реалити-шоу вышло 20 сезонов.

Закрытие произойдет в 2021 году. Поклонников ждет финальный сезон.

Об этом сообщила Ким Кардашьян.

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— Очень благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед теми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь, — написала она.

Причину закрытия шоу она не назвала.

 

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Семейство Кардашьян — американское реалити-шоу. Его премьера состоялась в октябре 2007 года на телеканале.

Шоу рассказывает о жизни семьи Ким Кардашьян и ее сестер.

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