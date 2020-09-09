Приговор Михаилу Ефремову: адвокат подал апелляцию

Приговор Михаилу Ефремову, который сбил человека в смертельном ДТП в Москве, будет обжалован в суде.

Об этом журналистам сообщил адвокат скандального актера Эльман Пашаев.

— Да, короткую жалобу-апелляцию я подал уже сегодня, — заявил он.

Во время судебных заседаний по делу Ефремова адвокат Пашаев предупреждал, что будет обжаловать приговор, если он будет предусматривать реальное тюремное заключение.

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Приговор Ефремову

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в гибели Сергея Захарова под колесами автомобиля актера.

Приговор предусматривает восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

В защиту Ефремова уже выступили некоторые российские представители шоу-бизнеса, в частности актер Иван Охлобыстин.

Он обратился с открытым письмом к президенту РФ с просьбой помиловать Михаила Ефремова.

Фото: ТАСС