Киноакадемия ввела новые стандарты для картин, которые хотят получить премию Оскар в категории Лучший фильм.

Согласно новым правилам, в фильме, который претендует на премию, должно быть не менее 30% второстепенных ролей у представителей ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщин или людей с инвалидностью.

Также минимум один из ведущих актеров должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы.

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Это правило начнет действовать с 2024 года.

В Киноакадемии считают, что такие правила разнообразят киноиндустрию.

Остальные категории останутся прежними, а анимационные, документальные и международные картины, претендующие на Лучший фильм, будут рассматриваться отдельно.

Оскар 2021

Оскар в 2021 году перенесли на 25 апреля. Это произошло впервые за почти 100-летнюю историю церемонии.

Изначально премия должна была пройти 28 февраля, но дата была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Источник: Variety