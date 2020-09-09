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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Slipknot впервые выступят в Киеве – дата и старт продаж билетов

Культовая нью-метал-группа Slipknot выступит в Киеве в рамках фестиваля UPark Festival.

Выступление музыкантов запланировано на 18 июля 2021 года.

Купить билеты на Slipknot можно будет с 11 сентября.

Читайте: We Are Not Your Kind: Slipknot выпустили первый альбом за 5 лет

UPark Festival 2020-2021

UPark Festival 2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Организаторы пообещали приложить максимум усилий, чтобы перенести всех анонсированных артистов на следующий год.

My Chemical Romance и Sum41 уже подтвердили свое участие. Из новых анонсов фестиваля — Deftones и Gorillaz.

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