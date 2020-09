В минувшие выходные звезда боевиков Том Круз отправился в Норвегию для съемок в фильме Миссия невыполнима 7, который выйдет в следующем году.

Круз поучаствовал в трюке, во время которого съехал на мотоцикле с гигантской рампы, построенной на вершине горы, а затем “спрыгнул” с него перед тем, как байк упал на землю.

58-летний актер, не надевая шлем, повторил это действие четыре раза.

Похоже, что Круз использовал для трюка слегка модифицированной мотоцикл Honda CR450R, который в основном используется для мотокросса и суперкросса.

Tom Cruise, 58, leaps from a speeding motorbike during action sequence https://t.co/CkULgOiFqd via @DailyMailCeleb

— tom cruise forever. (@tomcforever) August 23, 2020