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Том Круз прыгнул на мотоцикле со скалы в Норвегии

В минувшие выходные звезда боевиков Том Круз отправился в Норвегию для съемок в фильме Миссия невыполнима 7, который выйдет в следующем году.

Круз поучаствовал в трюке, во время которого съехал на мотоцикле с гигантской рампы, построенной на вершине горы, а затем “спрыгнул” с него перед тем, как байк упал на землю.

 

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Публикация от Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie)

58-летний актер, не надевая шлем, повторил это действие четыре раза.

Похоже, что Круз использовал для трюка слегка модифицированной мотоцикл Honda CR450R, который в основном используется для мотокросса и суперкросса.

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Топ Круз в Украине

В 2019 году Том Круз совершил мини тур по Украине. После визита в Киев и Одессу, Том Круз прилетел во Львов.

Во время поездок по украинским городам актер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Львова Андреем Садовым.

Источник: Foxnews

Фото: Dreamstime

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