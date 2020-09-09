Российский актер Михаил Ефремов, которого накануне приговорили к восьми годам колонии, получил первую передачу в СИЗО.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что в ней были чай, сахар и сигареты.

— Чувствует он себя нормально, никаких жалоб не поступало. На завтрак была овсяная каша, актер сказал, что с удовольствием все съел, — добавила Литвинович.

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Также Михаил Ефремов рассказал, что во вторник смотрел футбол с заключенными. Он говорит о своих соседях как о вполне адекватных, нормальных людях.

В то же время СМИ сообщают, что семья артиста ищет ему нового адвоката.

За что осудили Михаила Ефремова

8 сентября суд признал виновным Михаила Ефремова в ДТП, в результате которого погиб мужчина. На тот момент актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

С актера взыскали 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего, а также лишили водительского удостоверения на три года.