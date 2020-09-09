Съемки фильма Борат 2 завершены и он уже был продемонстрирован руководителям студий.

По сюжету главный герой, роль которого исполнил Саша Барон Коэн, будет считать себя знаменитостью после успеха первого фильма. Он будет пытаться скрываться, выдавая себя за другого человека.

Известно, что Коэн хочет выпустить фильм к выборам в США 3 ноября 2020 года.

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Целью является привлечь к участию в выборах молодых избирателей.

Новые стандарты премии Оскар

9 сентября стало известно, что Киноакадемия ввела новые стандарты для картин, которые хотят получить премию Оскар в категории Лучший фильм.

В ленте, которая претендует на премию, должно быть не менее 30% второстепенных ролей у представителей ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщин или людей с инвалидностью. Минимум один из ведущих актеров должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы.

Источник: Collider