Украинская певица Alyona Alyona записала песню и клип о домашнем насилии. Называется она Сумно.

В клипе снялась Анастасия Луговая, которую избил и пытался изнасиловать неизвестный мужчина в поезде Мариуполь – Киев в ночь на 1 августа.

— Это как бы слова из моей души, будто написанные мной. Когда я была в больнице, мне очень хотелось кричать о том, что не надо молчать о насилии и не надо стесняться этой темы, – написала Луговая.

Alyona Alyona призвала всех, кто пережил насилие над собой или стал свидетелем, рассказать об этом.

— Ведь если хоть одна жизнь будет спасена, это уже большое достижение, – написала певица.

Нападение на Луговую в поезде

Ночью с 31 июля на 1 августа произошло нападение на Анастасию Луговую в поезде Мариуполь-Киев. Женщина находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Ранее трижды судимый мужчина пробрался к ней в купе, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Луговая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.

Ребенок стал звать мать, и женщина попросила, чтобы насильник ее выпустил успокоить мальчика. Луговая просила помощи у проводника, но ей помогли только в соседнем вагоне поезда.

У женщины был поврежден позвоночник, а на лице было множество гематом. Ребенок получил психологическую травму.