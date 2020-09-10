Британская певица Лили Ален вышла замуж за актера Дэвида Харбора.

Радостными снимками с церемонии поделилась 35-летняя звезда со своими подписчиков в социальной сети Instagram.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Putting the ‘is’ in Nuance (@lilyallen) 9 Сен 2020 в 10:04 PDT

Сама церемония прошла в часовне Грейсленд в Лас-Вегасе в присутствии дочерей Лили Ален.

— На свадьбе, которую устроил сам король, народная принцесса вышла замуж за мужчину низкого происхождения, но хорошего владельца кредитной карты на такие церемонии, — написал Дэвид Харбор.

После торжеств молодожены с детьми отправились в кафе In-N-Out, где угощали бургерами.

Об их романе с 44-летним Дэвидом Харбором, звездой сериала Странные Чуда, стало известно в начале 2020 года.

Замужество Анны Седаковой

Певица Анна Седокова третий раз выходит замуж. Ее избранник 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, она станет будущему мужу лучшей женой, другом и партнером и родит еще детей.