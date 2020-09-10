Британская певица Лили Ален вышла замуж за актера Дэвида Харбора.
Радостными снимками с церемонии поделилась 35-летняя звезда со своими подписчиков в социальной сети Instagram.
Читайте: Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Алексея Резникова
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сама церемония прошла в часовне Грейсленд в Лас-Вегасе в присутствии дочерей Лили Ален.
— На свадьбе, которую устроил сам король, народная принцесса вышла замуж за мужчину низкого происхождения, но хорошего владельца кредитной карты на такие церемонии, — написал Дэвид Харбор.
После торжеств молодожены с детьми отправились в кафе In-N-Out, где угощали бургерами.
Об их романе с 44-летним Дэвидом Харбором, звездой сериала Странные Чуда, стало известно в начале 2020 года.
Замужество Анны Седаковой
Певица Анна Седокова третий раз выходит замуж. Ее избранник 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По ее словам, она станет будущему мужу лучшей женой, другом и партнером и родит еще детей.