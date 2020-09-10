Дайана Ригг была одной из легендарных британских актрис. Родилась она в Донкастере в 1938 году.

Следующие семь лет вместе с семьей жила в Индии. В 1946 году будущая актриса вновь вернулась в родную Англию, где пошла учиться в частную гимназию для девочек.

После окончания школы Дайана Ригг поступила в Королевскую академию драматического искусства, которую закончила в 1957 году. В 1958-1871 годах работала в Королевском Шекспировском театре, сотрудничала с Национальным театром Великобритании, а также принимала участие во многих постановках в Англии и США.

Дебютировала актриса, сыграв роль Нателлы Абашвили в постановке Кавказский меловой круг по пьесе Брехта.

А первой ролью в кино для Ригг стала Елена в фильме Сон в летнюю ночь, который вышел в 1968 году. Однако настоящую мировую славу актриса получила после роли Эммы Пил в телесериале Мстители (1965-1968) и Трейси ди Винченцо, девушки Агента 007 Джеймса Бонда в фильме На секретной службе Ее Величества (1969).

Читайте: Умер обладатель премии Оскар Рональд Харвуд

Наибольшую популярность Дайана Ригг получила благодаря фильмам Сон в летнюю ночь, Бюро убийств, Театр крови, Больница, Белоснежка, Зло под солнцем, Хороший человек в Африке, Разрисованная вуаль.

Но для многих актриса запомнилась ролью Оленны Тайрел в сериале Игра престолов, за которую ее четыре раза номинировали на премию.

Кроме того, Дайана Ригг имеет награду от королевы Елизаветы II за выдающийся вклад в театр и кино, а также награды Тони, Эмми, премии BAFTA и Variety Club.

Британская актриса Дайана Ригг умерла на 83-м году жизни. Она была больна, в марте 2020 году у нее диагностировали рак.