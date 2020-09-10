Оскар для нацменьшинств и ЛГБТ

Американская академия кинематографических искусств и наук, вручающая Оскар с 1929 года, изменила правила приема картин в самую престижную номинацию — Лучший фильм. Теперь, чтобы получить шанс на награду, авторам нужно учитывать представительство нацменьшинств и ЛГБТ.

Любители историй о тлетворном влиянии Запада наперебой кричат ​​о диктатуре геев и ограничении прав белых цисгендерних людей. Но все ли настолько плохо?

Как все начиналось

На самом деле, принятое решение не является неожиданностью. Еще в 2016 году Киноакадемия заявила о новой стратегии под названием Academy Aperture 2025. Ее цель — повысить инклюзивность кинематографа, увеличив представительство женщин и этнических/расовых меньшинств. Толчком к этому стал, в том числе, скандал с домогательствами и движение #MeToo.

Конечно, Киноакадемия не способна заставить студии снимать фильмы по ее правилам. Но она может выставить требования для выдвижения на главную премию индустрии, которой заведует. И результаты уже есть: в 2020 году лучшей картиной киноакадемики признали корейский фильм Паразиты Пона Чжун Хо.

Паразиты переписали историю, став первым неанглоязычным фильмом, выигравшим в номинации Лучший фильм.

Теперь Киноакадемия сделала следующий шаг по имплементации своей инициативы, внедрив новые требования для представления картин в номинации Лучший фильм. Справедливости ради, стоит отметить, что в основу этих правил легли наработки Британского института кино и Британской академии телевидения и киноискусства (BAFTA), где уже существуют требования по инклюзивности.

Нужно расширить рамки, чтобы отразить наше разнообразие популяции как в создании кинофильмов, так и в аудитории, с ними связанной. Академия стремится сыграть важную роль, помогая воплотить это в жизнь, — заявили президент Киноакадемии Дэвид Рубин и генеральный директор Доун Хадсон.

Новые требования

Новые требования начинают действовать с 2022 года. Компании при выдвижении фильмов на Оскар должны заполнить конфиденциальную форму на соответствие ленты новым стандартам инклюзивности. Однако обязательным их соблюдение станет лишь с 96-й церемонии награждения Оскар, которая состоится в 2024 году. И только для номинации Лучший фильм.

Так что же теперь, в главной роли должен быть гей или африканец? — спросит смущенный зритель. На самом деле, киноакадемики разработали четыре стандарта инклюзивности. И для допуска к номинации, лента должна соответствовать хотя бы двум из них.

Стандарт А. Репрезентативность на экране и в тематике. Чтобы соответствовать этому стандарту, фильм должен выполнить одно из следующих условий:

актер в главной роли представляет этническое или расовое меньшинство;

не менее 30% актеров второстепенных ролей являются женщинами, ЛГБТ, людьми с инвалидностью, или представителями расовых/этнических меньшинств;

сюжет фильма сконцентрирован на теме, касающейся женщин, ЛГБТ, расовых/этнических меньшинств, или людей с инвалидностью.

Стандарт В. Руководство и команда проекта. Чтобы соответствовать этому стандарту, фильм должен выполнить одно из следующих условий:

как минимум два человека, занимающие ключевые позиции на производстве фильма (режиссер, кастинг директор, продюсер, оператор и т.д.), должны быть женщинами, ЛГБТ, людьми с инвалидностью, или представителями расовых/этнических меньшинств;

как минимум шесть человек, участвующих в производстве фильма на позициях специалистов представляют расовое/этническое меньшинство;

как минимум 30% из всех задействованных на съемках людей должны быть женщинами, ЛГБТ, людьми с инвалидностью, или представителями расовых/этнических меньшинств.

Стандарт С. Доступ к индустрии и возможности. Чтобы соответствовать этому стандарту, фильм должен выполнить оба следующих условия:

компания-производитель или дистрибьютор фильма при производстве оплачивала работу стажеров, которые являются женщинами, ЛГБТ, людьми с инвалидностью, или представителями расовых/этнических меньшинств;

компания, которая финансирует, производит или занимается дистрибуцией фильма предлагает стажировку или трудоустройство женщинам, ЛГБТ, представителям расовых/этнических меньшинств, или людям с инвалидностью.

Стандарт D. Развитие аудитории. Чтобы соответствовать этому стандарту, фильм должен выполнить следующее условие:

на руководящих должностях студии-производителя есть женщины, ЛГБТ, представители расовых/этнических меньшинств, или люди с инвалидностью.

Как видим, вышеприведенные требования больше похожи не на популяризацию ЛГБТ, а на корпоративную социальную ответственность компаний, которые и так наперебой хвастаются тем, что предлагают работу людям с инвалидностью и национальным меньшинствам, помогают со стажировкой и трудоустройством студентам.

Такие требования Киноакадемии можно считать одновременно и маркетинговым ходом. Тем более, что касаются они только номинации Лучший фильм, куда обычно попадают студийные ленты. А выполнить несколько из вышеприведенных требований студии будет не трудно. Взяли в продюсеры Дуэйна Джонсона, и вот у вас уже самоанец в команде, добавьте женщину-гримера, и вы уже закрыли требования к инклюзивности команды проекта.

Зачем нам это все

Лозунги о цензуре и искусстве вне политики предлагаю сразу забыть. Потому что, во-первых, Оскар никогда и не был аполитичным, достаточно хотя бы вспомнить, сколько раз выбор киноакадемиков называли политически мотивированным. Во-вторых, только слепой мог не заметить тренд на эмансипацию в кино последних лет, когда на первый план в фильмах выходили героини.

И речь не только о ремейке Охотников на привидений или первую в серии Бондианы женщину-агента 007. Даже рядовые женские персонажи сегодня чаще выступают не приложением к мужчинам, а равноправными партнершами. Подтолкнул к этому скандал с Вайнштайном, ставший последней каплей не только в экранном доминировании мужчин, но и бизнес-процессах студий. Хотя этого зрители заметить, понятное дело, не имеют возможности.

Ранее же подобное внимание мы наблюдали к сексуальным меньшинствам (чего только стоит обещание Disney создать первого экранного супергероя-гея в будущей франшизе Marvel Вечные). Ну а афроамериканцы на экране — это вообще вечная чувствительная тема для США.

Согласитесь, эти тренды появились без всякого ограничения со стороны Киноакадемии. Не так давно, в 2012 году, средний возраст членов этой организации достигал 62 лет. Причем академики были почти исключительно белыми, а 77% из них составляли мужчины. К 2016 году количество женщин выросло до 46%, а 41% академиков были представителями не европеоидной расы.

Кино — это не просто отражение нашей жизни, а режиссерская интерпретация. Так же и Киноакадемия не диктует условия, а пытается понять те тренды, начало которым было положено задолго до того, как академики бросили вызов патриархату, сексизму и расовой сегрегации.

Поэтому нужно радоваться, что старая скрипучая машина Киноакадемии меняется сама и провоцирует изменения в Оскаре. И не бояться этого, а требовать от американцев, если уж они претендуют на звание главных борцов за инклюзивность в кино, убирать устаревшие преграды. Например, требование проката ленты в американских кинотеатрах, будто без этого ее художественная ценность теряется.

Дмитрий Сидоренко

Фото: GettyImages, Steven Lasry, Warner Bros