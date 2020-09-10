Воевал за УНР и был другом Сталина: интересные факты о Довженко и его лучшие фильмы

В этот день, 10 сентября, 126 лет назад родился классик мирового кино, драматург и режиссер Александр Довженко.

Его называют одним из самых влиятельных кинематографистов Европы, а его картины в подборках у многих культовых режиссеров, среди которых Андрей Тарковский. Однажды он признался, что прежде чем приступить к новой работе, смотрел Землю Александра Довженко, ведь она поднимает вопрос атмосферы в кино.

— Довженко, пожалуй, мне ближе, потому что как никто чувствовал природу. Для меня это очень важно. Его концепция одушевления, обожествления природы, его пантеизм мне близки. Довженко, пожалуй, был единственным из режиссеров, кто не отрывал киноизображения от атмосферы самой земли, ее жизни. Для всех остальных режиссеров это фон. А для него это среда, — сказал Тарковский в 1985 году во время беседы с Ежи Иллгом и Леонардом Нойгером.

Довженко стал учителем и наставником для поколений режиссеров и постановщиков. Факты ICTV собрали самые интересные моменты из биографии украинского режиссера, а также чем он жил кроме кинематографа.

Биография Довженко

Александр Довженко родился в довольно бедной и многодетной семье — из 14 детей выжили только двое: он и его сестра Прасковья. Его родители были неграмотными, а был образованным в семье только дедушка.

В течение 1918-1919 годов воевал в рядах армии Украинской народной республики против большевиков. Известно, что он был в том же курене черных гайдамаков, которые штурмовали в январе 2018 года киевский завод Арсенал. Через 11 лет Довженко изобразит эти события в фильме Арсенал, но уже с другой стороны.

В августе 1919 года его с товарищами арестовала Волынская ЧК. Впоследствии Довженко отправили на три месяца в концлагерь. Существует версия, что именно там его и завербовали чекисты.

Режиссерскую деятельность Довженко начал в 1926 году в Одессе, где участвовал в съемках фильма режиссера Фауста Лопатинского. Впервые о нем заговорили спустя два года после выхода собственной ленты Звенигора.

В 1934 году Довженко оказался в Москве и написал письмо Иосифу Сталину с просьбой защитить его и помочь творчески развиваться. По заказу вождя он снял фильм Аэроград о прекрасном и светлом будущем чукчей.

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После публикации в прессе Украины в огне в 1943 году его обвинили в подрыве боеспособности Красной армии. Впоследствии его вызвали на ковер к Сталину, который обвинил художника в антиленинизме и поощрении украинского вместо советского патриотизма. Его перестали печатать, а после Второй мировой войны съемки ленты Прощай, Америка! приостановили без объяснений.

В 1956 году он завершит автобиографическую повесть Зачарованная Десна, которую начал писать еще в 1942 году.

— Единственная страна в мире, где не преподавалась в университетах история этой страны, где история считалась чем-то запрещенным, враждебным и контрреволюционным, — это Украина. Где же рождаться, где плодиться дезертирам, как не у нас? Где расти слабым и продажным, как не у нас?, — отрывок из повести Зачарованная Десна.

В последние годы жизни Довженко писал сценарии и учил молодых режиссеров. Он умер в 1956 году под Москвой от инфаркта в первый съемочный день фильма Поэма о море, который завершила его жена Юлия Солнцева.

Интересные факты о Довженко

— Славянский кинематограф дал миру только одного режиссера — Александра Довженко, — писал как-то Чарли Чаплин.

Творческую карьеру Довженко начинал как художник-карикатурист. Также он создал немало шаржей на своих современников;

Довженко мечтал о Голливуде. Он просил Сергея Эйзенштейна и Чарли Чаплина похлопотать о визе для него хотя бы на месяц.

Довженко был дважды женат — его первой женой была Варвара Крылова. Однако, женщина бросила будущего кинорежиссера и уехала с белогвардейским офицером в Берлин. Второй женой Довженко стала актриса Юлия Солнцева.

Довженко приписывают романы с целым рядом известных женщин тех времен: примой Астой Нильсон, пианисткой Олесей Черновой, поэтессой Валентиной Ткаченко, балериной Идой Пензо, а также актрисами: Тамарой Адельгейм, Нонной Мордюковой, Зинаидой Кириенко, Ларисой Шепитько, Тамарой Макаровой, Верой Строевой и Лидией Канарейкиной.

Режиссер мечтал экранизировать роман о Тарасе Бульбе и даже приступил к работе, но помешала Вторая мировая война.

Довженко был невероятно самокритичным:

— Лента всегда и неизбежно была хуже, чем я представлял ее и создавал. И это было одним из несчастий моей жизни. Я был мучеником результатов своего творчества. И чем дальше, тем все больше убеждаюсь, что лучших двадцать лет своей жизни потратил я зря, — писал режиссер.

Сталин считал себя другом Довженко и часто вызывал режиссера на ночные прогулки по Арбату.

Режиссер Гай Мэддин назвал фильм Довженко Звенигора самым потрясающим и эксцентричным и поместил его в список Лучших фильмов всех времен.

Журнал Time Out отнес ленту Земля в топ-100 Лучших фильмов ХХ века, разместив ее на 88 позиции.

Фильмы Довженко

За свою жизнь Довженко создал девять кинокартин. Первой была Сумка дипкурьера в 1927 году, в котором режиссер первый и последний раз появился в камео. Но поистине значимой называют его вторую картину Звенигора.

Звенигора

Это первая лента из трилогии Довженко, которой он представил миру себя, как оригинального режиссера. В Звенигоре он соединил революционный эпос, сатиру и лирику.

Картина состоит из 12 эпизодов, связанных одним мотивом — поиском клада-мечты, который покоится в недрах Звенигоры. Центральной фигурой является мифический Дед, который пытается найти это сокровище и передает эту цель своим внукам: младшему Тимофею, который воюет за Красную армию и старшему Павлу, который переходит на сторону Петлюры и эмигрирует в Прагу.

Арсенал

Основой для ленты стало восстание 1918 года на киевском заводе Арсенал. В фильме появляется Тимош, но как рабочий завода.

Критики двояко отреагировали на картину: одни рассматривали ее как пропаганду советской власти, а другие — как тоску режиссера за тем, что УНР не смогла удержать власть.

Земля

Это третья картина из трилогии Довженко. В ней рассказывается о коллективизации в украинском селе. Земля — ​​лента о жизни, любви и смерти.

На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году этот фильм занял десятое место среди 12 лучших картин в истории кинематографа.

Его последняя картина Прощай, Америка! осталась незавершенной. Довженко успел отснять треть фильма. Пленка находилась в архивах 46 лет и считалась утраченной, но ее нашли в поселке Белые Столбы (ныне микрорайон Домодедово). Впервые картину показали в программе Панорама в 1996 году на Берлинском кинофестивале.