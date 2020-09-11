У певицы Камалии и у всех членов ее семьи подтвердили коронавирус.

Артистка отметила, что к вирусу относилась скептически, но соблюдала все правила карантина.

— Вот и наш дом не миновал Covid-19, — заявила певица.

Камалия подчеркивает, что к ситуации с коронавирусом нельзя относиться беспечно.

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По ее словам, эта зараза опасна тем, что сначала многие могут принять ее за простую простуду, ОРВИ или отравление.

Соответственно, люди не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других.

— Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьезными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета! — добавила Камалия.

Коронаривус у Фреймут

23 августа телеведущая Ольга Фреймут подтвердила, что у нее положительный тест на Covid-19.

Где и когда подхватила вирус, она не знает, но о своей болезни сразу предупредила всех контактных лиц и остановила все проекты и работу.

В то же время Фреймут не госпитализировали, все время она находилась дома на самоизоляции.

7 сентября Фреймут сообщила, что поборола Covid-19.