У певицы Камалии и у всех членов ее семьи подтвердили коронавирус.
Артистка отметила, что к вирусу относилась скептически, но соблюдала все правила карантина.
— Вот и наш дом не миновал Covid-19, — заявила певица.
Камалия подчеркивает, что к ситуации с коронавирусом нельзя относиться беспечно.
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По ее словам, эта зараза опасна тем, что сначала многие могут принять ее за простую простуду, ОРВИ или отравление.
Соответственно, люди не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других.
— Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьезными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета! — добавила Камалия.
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Конечно, как и каждую пятницу, я собиралась составлять еженедельную рубрику #киндердиктат но не тут-то было. Вот и наш дом не миновал COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже — стали болеть уже друзья, теперь — и наша семья. Хочу донести до всех, что нельзя относиться к этому беспечно! Эта зараза опасна тем, что многие люди принимают её вначале за обычную простуду, ОРВИ, отравление — и не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других. Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьёзными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета!
Коронаривус у Фреймут
23 августа телеведущая Ольга Фреймут подтвердила, что у нее положительный тест на Covid-19.
Где и когда подхватила вирус, она не знает, но о своей болезни сразу предупредила всех контактных лиц и остановила все проекты и работу.
В то же время Фреймут не госпитализировали, все время она находилась дома на самоизоляции.
7 сентября Фреймут сообщила, что поборола Covid-19.