Известная украинская певица Джамала и Pianoбой выпустили новую дуэтную песню Эндорфины.

Композиция посвящена летним ритмам и теплу, которое можно сохранить в сердце, если любишь.

Джамала призналась, что написала Эндорфины во время беременности три года назад, а планы выпустить песню появились во время карантина.

— Я написала эту песню, когда была беременна Эмиром-Рахманом. Позже я отправила демо-запись Pianoбой, и он согласился на дуэт, — рассказала певица.

Больше о смысле песни рассказал и сам Pianoбой. В своем Instagram он намекнул, что идет процесс съемок клипа.

— Тот, кто не забывает, как влюбляться, еще имеет шанс на простое человеческое счастье. Каждая влюбленность — это смелая попытка впустить в себя что-то новое.

Джамала в фильме о Евровидение

Украинская певица Джамала снялась в фильме Netflix Евровидение: История огненной саги.

В основу сюжета положена история двух исландских исполнителей Ларса и Сигрит, которым выпал шанс представить свою страну на Евровидении.

Главные роли в комедии Евровидение: История огненной саги исполнили голливудские звезды Уилл Феррелл, Рейчел МакАдамс, Деми Ловато, Пирс Броснан и Дэн Стивенс.