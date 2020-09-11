Украинская певица MARUV выпустила новый клип на песню Sad Song.

Видео снято в черно-белом цвете. В клипе MARUV появляется в откровенном прозрачном белье, чулках и стрипах.

Режиссером клипа выступила Яна Чаплыгина.

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Клип MARUV — I Want You

17 июня MARUV выпустила зажигательный клип I Want You. Песня является дуэтом с музыкантом Boosin, который писал музыку для известной песни Drunk Groove.

В клипе, снятом на фоне полицейского авто, MARUV танцует в костюме в стиле диско.