Украинская певица MARUV выпустила новый клип на песню Sad Song.
Видео снято в черно-белом цвете. В клипе MARUV появляется в откровенном прозрачном белье, чулках и стрипах.
Режиссером клипа выступила Яна Чаплыгина.
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Клип MARUV — I Want You
17 июня MARUV выпустила зажигательный клип I Want You. Песня является дуэтом с музыкантом Boosin, который писал музыку для известной песни Drunk Groove.
В клипе, снятом на фоне полицейского авто, MARUV танцует в костюме в стиле диско.