Российский исполнитель Тимати и модель Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений.
Об этом модель рассказала своим поклонникам в сети Instagram, прикрепив к публикации совместные фотографии с Тимати.
— Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться.
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Как бы это не было печально для вас и наших близких… Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу. ????????????
Решетова заверила, что здесь не замешаны посторонние люди, однако настоящей причины такого решения не озвучила.
Также появилось видео, на котором сын модели Ратмир собирает мамины вещи. Анастасия Решетова и Тимати стали родителями в октябре 2019 года.
Сам Тимати пока не комментировал разрыв с Решетовой: пользователи соцсетей предполагают, что бизнесмен “верен своей традиции” заканчивать отношения с женщиной, как только она дарит ему ребенка.
До начала отношений с Анастасией Решетовой российский артист встречался с моделью Аленой Шишковой, которая в 2014 году родила ему дочь Алису.
Тогда, по неофициальной информации, именно Анастасия Решетова “разрушила” отношения Тимати и Алены.
Также в сети неоднократно обсуждалось поразительное сходство двух моделей: единственное, по мнению фанатов, что отличало Шишкову и Решетову — цвет волос.