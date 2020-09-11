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Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Это — не бумеранг. Тимати и Анастасия Решетова расстались

Российский исполнитель Тимати и модель Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений.

Об этом модель рассказала своим поклонникам в сети Instagram, прикрепив к публикации совместные фотографии с Тимати.

— Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться.

 

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Как бы это не было печально для вас и наших близких… Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу. ????????????

Допис, поширений Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Решетова заверила, что здесь не замешаны посторонние люди, однако настоящей причины такого решения не озвучила.

Также появилось видео, на котором сын модели Ратмир собирает мамины вещи. Анастасия Решетова и Тимати стали родителями в октябре 2019 года.

Сам Тимати пока не комментировал разрыв с Решетовой: пользователи соцсетей предполагают, что бизнесмен “верен своей традиции” заканчивать отношения с женщиной, как только она дарит ему ребенка.

До начала отношений с Анастасией Решетовой российский артист встречался с моделью Аленой Шишковой, которая в 2014 году родила ему дочь Алису.

Тогда, по неофициальной информации, именно Анастасия Решетова “разрушила” отношения Тимати и Алены.

Также в сети неоднократно обсуждалось поразительное сходство двух моделей: единственное, по мнению фанатов, что отличало Шишкову и Решетову — цвет волос.

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