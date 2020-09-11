Российский исполнитель Тимати и модель Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений.

Об этом модель рассказала своим поклонникам в сети Instagram, прикрепив к публикации совместные фотографии с Тимати.

— Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться.

Решетова заверила, что здесь не замешаны посторонние люди, однако настоящей причины такого решения не озвучила.

Также появилось видео, на котором сын модели Ратмир собирает мамины вещи. Анастасия Решетова и Тимати стали родителями в октябре 2019 года.

Сам Тимати пока не комментировал разрыв с Решетовой: пользователи соцсетей предполагают, что бизнесмен “верен своей традиции” заканчивать отношения с женщиной, как только она дарит ему ребенка.

До начала отношений с Анастасией Решетовой российский артист встречался с моделью Аленой Шишковой, которая в 2014 году родила ему дочь Алису.

Тогда, по неофициальной информации, именно Анастасия Решетова “разрушила” отношения Тимати и Алены.

Также в сети неоднократно обсуждалось поразительное сходство двух моделей: единственное, по мнению фанатов, что отличало Шишкову и Решетову — цвет волос.