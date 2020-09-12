Ежегодно, во вторую субботу сентября, отмечают День украинского кино. Праздник начали после президентского указа от 1996 года. В этом году оно пришлось на 12 сентября.

За почти четверть века со дня основания профессионального праздника, наше кино прошло тернистый путь от неизведанности к присутствию на самых престижных кинофестивалях мира и номинации от американской Киноакадемии на награду Оскар.

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Факты ICTV По случаю праздника отобрали самые сильные отечественные фильмы последних десяти лет.

Племя

Режиссер: Мирослав Слабошпицкий

Именно эта лента должна была выдвигаться от Украины на награду Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке. Картина Слабошпицкого имела все шансы не только войти в шорт-лист, но и замахнуться на статуэтку. Впрочем, оскаровский комитет Украины избрал на выдвижение пафосную работу Поводырь режиссера Санина.

Племя стало второй лентой от Украины после Счастье моего, кто попал на конкурс Каннского кинофестиваля, но первой, взявшей аж три приза. Лента является самой титулованной среди всех украинских фильмов, а издание The Rolling Stone поставил Племя в список десяти лучших фильмов последних десяти лет.

Идея полноценного звукового кино о глухонемых, с их языком и без единого слова — это бесспорно шедевр не только украинского, но и мирового кино.

Зима в огне

Режиссер: Евгений Афиниевський

Мировая премьера документальной ленты состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, а на фестивале в Торонто получила приз зрительских симпатий среди документальных фильмов.

Но самым большим достижением фильма, пожалуй, является попадание в шорт-лист Оскара в категории Лучший документальный фильм.

Картина показывает 93-дневный период зимы 2013-2014, описывая события украинской Революции достоинства. В ленту вошли: интервью с протестующими, записи с места событий и крупномасштабный взгляд на конфликт.

Дикое поле

Режиссер: Ярослав Лодыгин

Экранизация романа Ворошиловград Сергея Жадана выдалась весьма успешной, учитывая дебют на режиссерском мостике Лодыгина. Авторам ленты удалось передать атмосферу востока Украины — как визуально, так и в диалогах.

В фильме нет шаблонного юмора, но есть извечная проблема украинского кино — сырой сценарий.

Лента была показана на фестивале Темные ночи в Таллинне и в Кливленде.

Мои мысли тихие

Режиссер: Антонио Лукич

Дебютная работа Лукича стала своеобразной сенсацией в украинском кино. На кинофестивале в Карловых Варах в секции East of West 54-го лента получила Специальную награду жюри, а также приз зрительских симпатии и награду FIPRESI на Одесском кинофестивале.

Также картина отобрана в основную конкурсную программу Пекинского международного кинофестиваля в 2020 году.

В основе сюжета — история звукорежиссера, который отправляется в путешествие со своей мамой, во время которой должен записать звуки птиц и животных. Поэтому героев ожидает немало забавных приключений, от которых невозможно удержать смех.

Вулкан

Режиссер: Роман Бондарчук

Пока лучше всего украинским режиссерам удается снимать артхаусное кино, такое как, например, драма с элементами комедии под названием Вулкан.

Мировая премьера фильма состоялась в 2018 году в Карловых Варах. Интересно, что издание The Hollywood Reporter заметил в фильме “нотки мрачного абсурдизму Дэвида Линча, а также некоторые приятные карнавальные интерлюдии, напоминающие Федерико Феллини, Эмира Кустурицу и даже Уэса Андерсона”.

Фильм рассказывает о переводчике ОБСЕ Лукаса, который в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом и по странному стечению обстоятельств остается один в маленьком городке на юге Украины.

К счастью, список из хорошего украинского кино можно продолжать и продолжать — это и картины режиссера Сергея Лозницы — Донбасс и Кроткая, дебютная работа Наримана Алиева Домой, фильм-мюзикл режиссера Елены Демьяненко Гуцулка Ксеня, Черкассы от Тимура Ященко, фильм Забытые Дарьи Онищенко и много других.

Мария Степанюк