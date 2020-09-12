Триллер Наследие лжи совместного производства Украины и Великобритании получил награду Лучший триллер на фестивале в Монреале.
— Британско-украинской шпионский фильм Наследие лжи получил звание лучшего триллера на фестивале независимого кино в Монреале! — сообщила Украинская Киноакадемия.
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Неделю назад Наследие лжи получил награду Лучший британский художественный фильм кинофестиваля MUFA, который проходил в Лондоне.
В чем особенность фильма
Главные роли в триллере Наследие лжи выполнили британский актер Скотт Эдкинс и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич, а 90% фильма сняли в Киеве, в частности и “британские” сцены.
События фильма тоже происходит в Киеве. Бывший агент МИ6 Мартин Бакстер возвращается в мир шпионажа на просьбу о помощи украинской журналистки Саши Степаненко.
Источник: Украинская Киноакадемия