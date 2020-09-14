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Анастасия Заворотнюк выложила первое фото в Instagram после лечения в США

Известная актриса Анастасия Заворотнюк, недавно вернулась из длительного лечения в США, опубликовала первое фото в Instagram.

На снимке Заворотнюк — рисунок и милые детские поделки ее дочери в честь годовщины брака с мужем Петром Чернышевым.

 

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Допис, поширений Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

— Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество.

Актриса Анастасия Заворотнюк — мать троих детей: Анна и Майкл от брака с Дмитрием Стрюковым и двухлетняя Милая, которая родилась в браке с Петром Чернышевым.

В комментариях под фото поклонники, друзья и коллеги пожелали Анастасии крепкого здоровья, скорейшего выздоровления и счастливого празднования годовщины замужества.

Последний раз Заворотнюк преподавала фото еще в апреле, а до того — в 2019 году: это связано с тяжелым периодом реабилитации после выхода актрисы из комы. В конце 2018 ей диагностировали опухоль мозга.

Заворотнюк долгое время провела в клинике Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке, а уже в августе 2020 появилась информация о ее возвращении домой.

Источник: a_zavorotnyuk

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