PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

И будут люди: где и когда смотреть онлайн все серии

14 сентября телеканал СТБ начал показ нового украинского сериала под названием И будут люди.

Снятый по мотивам романа Анатолия Димарова, многосерийный фильм рассказывает истории украинских семей в ХХ веке.

Историческая драма раскрывает судьбы простых людей на фоне эпохальных событий: Первая мировая война, свержение царя Николая ІІ, приход большевиков, Голодомор.

Читайте: 5 причин посмотреть сериал Поймать Кайдаша

Сериал И будут люди содержит 12 эпизодов, в каждом из которых будут раскрыты 12 главных героев и их судьбы. Показ серий запланирован с понедельника по четверг в 20.15.

Серия 1

Вдовец Свирид, который похоронил свою жену после туберкулеза, приводит домой новую женщину — молодую сироту Елену.

Девушка, не имея никаких чувств к Свириду, влюбляется в их нового работника Василия, однако последствия этой любви станут трагедией.

Серия 2

Дочь консервативного священника Таня влюбляется в студента Олега, который активно борется за будущее УНР.

Отец Тани с грустью в сердце воспринял распад Российской империи, поэтому выступает против любви дочери.

График выхода следующих серий И будут люди

  • 15 сентября — 3 и 4 серии;
  • 16 сентября — 4 и 5 серии;
  • 17 сентября — 5 и 6 серии;
  • 21 сентября — 7 и 8 серии;
  • 22 сентября — 8 и 9 серии;
  • 23 сентября — 9 и 10 серии;
  • 24 сентября — 11 и 12 серии.

И будут люди — разговор с авторами сериала

О том, что осенью начнется показ многосерийного фильма И будут люди, стало известно еще в начале июля.

По словам креативного продюсера Олеси Лукьяненко, проект показался достаточно сложным из-за насыщенной украинской истории XX века, однако каждый зритель сможет найти немало общего с героями фильма.

Маркетинг директор FILM.UA Group Полина Толмачева убеждена, что цель сериала И будут люди, которая заключается в возвращении к вопросам семейной и национальной истории, будет успешно воплощена в жизнь.

Теги: , ,
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх