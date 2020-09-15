14 сентября телеканал СТБ начал показ нового украинского сериала под названием И будут люди.

Снятый по мотивам романа Анатолия Димарова, многосерийный фильм рассказывает истории украинских семей в ХХ веке.

Историческая драма раскрывает судьбы простых людей на фоне эпохальных событий: Первая мировая война, свержение царя Николая ІІ, приход большевиков, Голодомор.

Читайте: 5 причин посмотреть сериал Поймать Кайдаша

Сериал И будут люди содержит 12 эпизодов, в каждом из которых будут раскрыты 12 главных героев и их судьбы. Показ серий запланирован с понедельника по четверг в 20.15.

Серия 1

Вдовец Свирид, который похоронил свою жену после туберкулеза, приводит домой новую женщину — молодую сироту Елену.

Девушка, не имея никаких чувств к Свириду, влюбляется в их нового работника Василия, однако последствия этой любви станут трагедией.

Серия 2

Дочь консервативного священника Таня влюбляется в студента Олега, который активно борется за будущее УНР.

Отец Тани с грустью в сердце воспринял распад Российской империи, поэтому выступает против любви дочери.

График выхода следующих серий И будут люди

15 сентября — 3 и 4 серии;

16 сентября — 4 и 5 серии;

17 сентября — 5 и 6 серии;

21 сентября — 7 и 8 серии;

22 сентября — 8 и 9 серии;

23 сентября — 9 и 10 серии;

24 сентября — 11 и 12 серии.

И будут люди — разговор с авторами сериала

О том, что осенью начнется показ многосерийного фильма И будут люди, стало известно еще в начале июля.

По словам креативного продюсера Олеси Лукьяненко, проект показался достаточно сложным из-за насыщенной украинской истории XX века, однако каждый зритель сможет найти немало общего с героями фильма.

Маркетинг директор FILM.UA Group Полина Толмачева убеждена, что цель сериала И будут люди, которая заключается в возвращении к вопросам семейной и национальной истории, будет успешно воплощена в жизнь.