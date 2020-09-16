Украинская телеведущая Алла Мазур кардинально изменила образ после онкологии.

Фотографиями ведущая поделилась на своей странице в Instagram в свой День рождения. На снимках Мазур предстала на обложке одного из журналов.

— Увидела себя новую и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии. Это некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь есть, — написала Алла Мазур.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial) 15 Сен 2020 в 9:59 PDT



Также она отметила, что после болезни у нее появился новый образ, который оказался модным и актуальным.

Алла Мазур призвала людей не бояться перемен и верить в свои силы.

Поклонники поздравили ведущую с Днем рождения и буквально засыпали комплиментами.

В ноябре 2019 года телеведущая Алла Мазур призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Она планировала обратиться к поклонникам с финальной доброй новостью о победе в январе этого года, но решила поддержать всех тех, кто борется с тяжелой болезнью.