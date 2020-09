В среду, 16 сентября, в знак протеста Ким Кардашьян-Вест и другие звезды заморозят свои аккаунты в соцсетях.

Звезды протестуют против распространения ненависти, пропаганды и дезинформации в социальных сетях.

По словам Кардашьян Уэст, распространенная информация в социальных сетях имеет негативное влияние на пользователей интернета.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation — created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020