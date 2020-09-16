В среду, 16 сентября, в знак протеста Ким Кардашьян-Вест и другие звезды заморозят свои аккаунты в соцсетях.

Звезды протестуют против распространения ненависти, пропаганды и дезинформации в социальных сетях.

По словам Кардашьян Уэст, распространенная информация в социальных сетях имеет негативное влияние на пользователей интернета.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation — created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020

В знак протеста звезды заявили о том, что заморозят свои аккаунты на 24 часа.

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Участие в протесте будут принимать и актеры Леонардо Ди Каприо, Саша Барон Коэн, Дженнифер Лоуренс.

На своей странице в Instagram певица Кэти Перри заявила, что не может сидеть сложа руки.

Организаторы кампании #StopHateforProfit обвиняют Facebook и Instagram в недостаточных усилиях для прекращения вражды и дезинформации.

К слову, сервис Hopper HQ опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram.

Рекламные посты в популярном фотоприложении в последние годы стали одним из значимых источников дохода знаменитостей.