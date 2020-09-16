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Петросян впервые показал маленького сына

В день своего рождения 75-летний юморист Евгений Петросян впервые показал фото маленького сына от Татьяны Брухуновой. Мальчика назвали Ваганом.

— А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян! — подписал он снимок.

 

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

В комментариях пользователи отметили, что малыш очень похож на маму.

Петросян и Брухунова стали родителями еще в марте. Для юмориста это второй ребенок, у него уже есть дочь.

В конце 2018 года стало известно о разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. А уже в начале 2019 журналисты сообщали о женитьбе Петросяна с его помощницей — 31-летней Татьяной Брухуновоq. Для Петросяна этот брак уже пятый.

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