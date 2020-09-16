В день своего рождения 75-летний юморист Евгений Петросян впервые показал фото маленького сына от Татьяны Брухуновой. Мальчика назвали Ваганом.
— А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян! — подписал он снимок.
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В комментариях пользователи отметили, что малыш очень похож на маму.
Петросян и Брухунова стали родителями еще в марте. Для юмориста это второй ребенок, у него уже есть дочь.
В конце 2018 года стало известно о разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. А уже в начале 2019 журналисты сообщали о женитьбе Петросяна с его помощницей — 31-летней Татьяной Брухуновоq. Для Петросяна этот брак уже пятый.