В день своего рождения 75-летний юморист Евгений Петросян впервые показал фото маленького сына от Татьяны Брухуновой. Мальчика назвали Ваганом.

— А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян! — подписал он снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 15 Сен 2020 в 11:00 PDT

В комментариях пользователи отметили, что малыш очень похож на маму.

Петросян и Брухунова стали родителями еще в марте. Для юмориста это второй ребенок, у него уже есть дочь.

В конце 2018 года стало известно о разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. А уже в начале 2019 журналисты сообщали о женитьбе Петросяна с его помощницей — 31-летней Татьяной Брухуновоq. Для Петросяна этот брак уже пятый.