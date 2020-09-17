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Канье Уэст помочился на статуэтку Грэмми

Известный американский рэпер Канье Уэст сходил в туалет на статуэтку музыкальной премии Грэмми.

Такое видео он опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей. На кадрах статуэтка престижной музыкальной награды лежит в унитазе, а 43-летний рэп-исполнитель мочится на нее.

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— Поверьте мне. Я не остановлюсь, — подписал провокационное видео американский рэпер.

Это видео собрало почти 24 млн просмотров, 683 пользователя поставили сердечко, а комментарии оставили почти 44 тыс. человек.

Канье Уэст — кандидат на пост президента США

Рэпер Канье Уэст зарегистрировался на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) для участия в выборах в США, он официально представляет партию BDY (Birthday Party).

В последний день он подал свою кандидатуру. В его бланке отмечается, что он планирует участвовать в гонке в ноябре. Канье Уэст указал свои данные и место жительства — ранчо в Вайоминге.

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