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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Пить надо меньше: Ефремов отправил первое письмо из СИЗО

Осужденный за убийство человека во время пьяного ДТП в Москве Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО к российским СМИ.

Актер повторно признал свою непосредственную вину и назвал причину трагедии.

— В тот ужасный день я перестал что-то помнить приблизительно с 13.00. Мораль проста — пить надо меньше.

Михаил Ефремов написал первое письмо из СИЗО — о чем

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Ефремов также прокомментировал роль своего адвоката Эльмана Пашаева в решении суда.

— Он просто очень хорошо понял, что мое дело — резонанс, поэтому решил этим воспользоваться.

Российский актер выразил глубокие соболезнования семье погибшего и добавил, что очень сожалеет о том, что время невозможно повернуть назад.

Приговор Ефремову

8 сентября в Москве актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы за нетрезвое вождение автомобиля, под колесами которого погиб человек.

Кроме заключения, с актера взыскали 800 тыс. рублей для старшего сына погибшего и лишили водительских прав на три года.

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