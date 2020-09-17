Михаил Ефремов написал первое письмо из СИЗО — о чем

Осужденный за убийство человека во время пьяного ДТП в Москве Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО к российским СМИ.
Актер повторно признал свою непосредственную вину и назвал причину трагедии.
— В тот ужасный день я перестал что-то помнить приблизительно с 13.00. Мораль проста — пить надо меньше.
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Ефремов также прокомментировал роль своего адвоката Эльмана Пашаева в решении суда.
— Он просто очень хорошо понял, что мое дело — резонанс, поэтому решил этим воспользоваться.
Российский актер выразил глубокие соболезнования семье погибшего и добавил, что очень сожалеет о том, что время невозможно повернуть назад.
Приговор Ефремову
8 сентября в Москве актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы за нетрезвое вождение автомобиля, под колесами которого погиб человек.
Кроме заключения, с актера взыскали 800 тыс. рублей для старшего сына погибшего и лишили водительских прав на три года.