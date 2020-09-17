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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Рэперу Басте разрешили въезд в Украину

Российскому артисту и продюсеру Василию Вакуленко (псевдоним Баста) Служба безопасности Украины разрешила въезд в Украину.

Рэпера вычеркнули из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

В ведомстве отметили, такое решение приняли по представлению Службы безопасности Украины.

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В министерстве отметили, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями о решении, кто именно входит в черный список, ведомство не наделено.

Рэперу Басте запретили въезд в Украину в сентябре 2017 года из-за его концертов в оккупированном Крыму.

В 2018 году Минкульт внес его в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Последнее выступление Басты в Украине состоялось в июне 2017 года.

Источник: Минкульт

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