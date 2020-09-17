Украинская певица Тина Кароль презентовала клип Найти своих, который состоит из трех заглавных песен ее одноименного нового альбома — Найти своих, Лодочка и Небо.

Режиссером 18-минутного видео стал Стас Морозов.

В клипе Тина Кароль исполнила роль героини, которой люди доверили сокровенные секреты своих душ.

Для одних Тина спасательный круг, для других справедливый приговор.

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Съемки клипа

В свой юбилейный год, посвященный 15-летию на сцене, Тина Кароль выпускает альбом и видеоработу Найти своих.

Перед премьерой клипа на канале Тины Кароль в YouTube появился ролик о том, как снимали видео.

Художник по костюмам рассказала, что для съемок было подготовлено более 50 нарядов.