20 лет в эфире с Еленой Фроляк. Фильм о самой рейтинговой новостной программе Украины

Новостная программа Факты ICTV празднует свой 20-летний юбилей. Именно 18 сентября 2000 года в эфир вышел первый информационный выпуск, с которого молодая и талантливая команда заявила о себе в украинском телепространстве.

Елена Фроляк, Оксана Соколова, Александр Семирядченко, Иванна Коберник, Елена Громницкая, Артем Шевченко — это те люди, с которых начинались Факты ICTV.

Как создавалась программа Факты ICTV

Ресурс Факты ICTV создавали люди, которые знали друг друга не один год. Например, президент StarLightMedia Александр Богуцкий дружил с тогда еще главой административного совета СТБ Николаем Княжицким с юношеских времен. Именно Княжицкий пригласил в команду телеканала СТБ Елену Фроляк, где она в течение пяти лет работала ведущей Вікна-Новини.

— Когда в 2000 году наши акционеры купили ICTV и решили создать новый современный украинский телеканал, они предложили мне работать над этим вместе с коллегами, с Михаилом Павловым, Оксаной Дыхнич, — рассказывает Александр Богуцкий.

Первый эфир программы вела Елена Фроляк. И, несмотря на волнение, он получился динамичным и прошел без проблем. Команда, создававшая программу Факты ICTV, представляла страну, которую хотели видеть, — рассказывает Богуцкий.

— Приятно, что когда ты понимаешь, что каждый выпуск Фактов смотрит 1,5-2 млн человек, это люди, которые разделяют твои ценности и верят в то, что мы делаем.

С момента создания у программы Факты ICTV вышло более 200 тыс. сюжетов! За каждым из них стоит кропотливая работа команды, которая состоит почти из 50 человек.

Наши журналисты, освещая события, нередко рискуют собственным здоровьем и отказываются от спокойной жизни. Также бывает немало съемок, которые дарят приятные воспоминания и истории на всю жизнь.

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Журналисты Фактов ICTV одними из первых подняли тему нелегальной добычи янтаря, фактически добились, чтобы села в тюрьму участница одной из самых страшных в истории Украины ДТП Елена Зайцева. Уже шесть лет корреспонденты программы находятся на передовой, освещая события на российско-украинском фронте.

Документальный фильм о 20-летии Фактов ICTV

По случаю 20-летия выхода новостной программы сайт Факты ICTV подготовил документальный фильм о главном редакторе информационной службы ICTV Елене Фроляк.

Начало карьеры ведущей на ивано-франковском телевидении, стажировка на ВВС и CNN, работа в Лондоне, переезд в Киев, слезы в эфире, сложные рабочие моменты, незабываемые эмоции и победы. Невероятная история с приглашением на президентские дебаты, а также домашний уют семьи Фроляк.

— Я всегда говорила, что в новостях жизнь сгорает. Очень многие наши коллеги, которые ушли из новостей и говорят мне: Елена, мы хоть “вздохнули”. Но я хочу сказать, что за 20 лет “вздохнуть” было некогда. Потому что это отнимает очень много времени — работа в кадре и с журналистами, планирование, редакторская работа — это отнимает очень много жизни. Потому, что жизнь сгорает — в этом котле новостей, она дарит очень много незабываемых моментов. Да, ты на работе проводишь 80% времени, меньше общаешься с семьей, но за эти 20 лет я познакомилась с невероятным количеством людей, побывала в невероятных командировках, узнала очень много нового только благодаря тому, что я работаю в новостях, — рассказывает Фроляк.

В прямом эфире на телеканале ICTV фильм выйдет 18 сентября в 9:15 сразу после новостного выпуска Фактов.

Также 18 сентября в 9.00 состоится премьера ленты на YouTube канале Фактов ICTV.

По случаю 20-летия Фактов главный редактор информационной службы ICTV Елена Фроляк подготовила сюжет о журналистах, которые сейчас составляют костяк программы. Каждый из них, как и любой человек, уникальные — чем они живут и откуда черпают темы для материалов — все это в специальном сюжете.