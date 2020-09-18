Eclеctica: Каменских выпустила испаноязычный альбом

В пятницу, 18 сентября, Настя Каменских представила свой первый испаноязычный альбом Eclеctica.

Артистка исполнила новые песни, которые уже доступны на всех диджитальных площадках.

Слово Eclеctica переводится, как смесь, комбинация различных стилей и идей. В новых песнях Каменских соединяет две разные музыкальные культуры: украинскую и латиноамериканскую.

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В новом альбоме артистки семь песен. Одна из них А huevo, которая за короткое время собрала более 6 млн просмотров на YouTube. Также более 100 млн человек посмотрели вышедший ранее сингл Elefante.

Выход Eclеctica был запланирован еще на апрель, но ситуация с пандемией внесла свои коррективы.

Фото для обложки альбома сделал Freddy Koh. По словам Каменских, фотографа выбрали не случайно.

— С работами Фредди я знакома давно. У него очень чувственные и глубокие работы, которые насквозь пропитаны сильной энергетикой и страстью. Это неудивительно, ведь атмосфера горячей и вечно солнечной Мексики не может не вдохновлять на такие сьемки, — говорит Каменских.

Свой новый трек A Huevo Настя Каменских представила 4 сентября. Режиссером нового клипа Насти Каменских стал Леонид Колосовский, а слова песни принадлежат самой певице.