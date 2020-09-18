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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Храм, ритуалы и клиническая смерть: Lady Gaga презентовала клип на песню 911

Американская певица Lady Gaga представила клип на песню 911 из нового альбома Chromatica.

В ролике артистка предстает посередине пустыни, откуда следует до неизвестного храма, где участвует в ритуалах. В конце видео зритель узнает, что все происходящее — плод воображения артистки, попавшей в автомобильную аварию.

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Lady Gaga поделилась, что история, рассказанная в клипе, очень личная. Она повествует о ментальном здоровье и том, как мечты могут взаимодействовать и формировать героев внутри и вокруг нас.

— То, что некогда было моей каждодневной реальной жизнью, теперь стало фильмом, подлинной историей, которая сейчас является прошлым, а не настоящим. Это поэзия боли, — рассказала Lady Gaga.

Селена Гомес и Blackpink

Популярная k-pop группа Blackpink и американская певица Селена Гомес презентовали совместный клип на песню Ice Cream.

К слову, артистки ни разу не встретились из-за карантина в мире. Клип пришлось снимать на разных континентах, поэтому на видео они не пересекаются.

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