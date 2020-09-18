Мила Кузнецова: интервью обладательницы самого большого бюста Украины

Летом украинка Мила Кузнецова установила новый рекорд в категории Самая большая женская натуральная грудь.

У представительницы модельного бизнеса 13-й размер, а обхват ее бюста составляет 135 см 5 мм.

Мы пообщались с Милой Кузнецовой и узнали, как она поддерживает себя в форме, думала ли когда-нибудь уменьшить размер груди и сталкивалась ли с харассментом со стороны мужчин.

— Какими были ваши ощущения когда получили диплом об установлении рекорда в категории Самая большая женская натуральная грудь?

— Ощущения были невероятные. Я волновалась, поскольку было много журналистов, камер, нужно было со всеми пообщаться. Но уже когда установили рекорд и я получила диплом, то была невероятно довольна.

— Пышные формы — это генетика?

— Да, это генетика. У моей мамы были пышные формы, только у меня немного другая фигура — я более стройная. А еще мне рассказывали, что у моего дедушки была сестра почти моя копия. Поэтому у меня в семье с пышными формами были почти все женщины.

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— Вы комплексовали в школе из-за этого?

— Да, конечно. Я отличалась от других девочек, поэтому очень комплексовала. Чтобы скрыть размер груди, даже надевала широкие футболки. Но потом закончила школу и пошла учиться. Вот тогда и поняла, что это не недостаток, а, наоборот, большой плюс.

Со временем вообще поняла, что это моя изюминка. Вот сейчас я работаю помощником юриста, и когда захожу в какой-то кабинет к чиновникам, то они начинают улыбаться. Все заряжаются позитивом.

— Хотели ли вы когда-нибудь уменьшить размер груди?

— Такой период был только в школе, но когда повзрослела, то такого желания никогда не возникало. Мне очень нравятся мои формы, я очень горжусь ими.

— Как сейчас относитесь к тому, когда просят сделать фото?

— Я положительно к этому отношусь, это вторая сторона медали. Мне очень нравится, если ко мне подходят, фотографируются, обычно говорят комплименты.

— Часто слышите слова соболезнования, мол, как вам трудно из-за большого размера груди?

— Конечно, есть такое. Особенно много подобных комментариев у меня в Instagram. В частности, часто пишут, для чего такая большая грудь или что толстая. Но я уже привыкла к такому негативу и просто не обращаю внимание на хейтеров.

Все потому, что знаю, что есть люди, которым нравятся такие женщины: счастливые, веселые, жизнерадостные. Они поддерживают в комментариях, дают советы. А главное я уверена, что таких гораздо больше.

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— У вас очень стройная талия. Как поддерживаете себя в форме?

— Я считаю, что даже девушки, которые имеют пышные формы, должны ухаживать за собой, заниматься спортом. Я, например, хожу в спортзал, много плаваю, моржую, занимаюсь боксом, катаюсь на велосипеде.

Когда я в Киеве, то почти каждый вечер проезжаю 30-50 км на велосипеде. Также я делаю массаж, чтобы держать свою кожу в тонусе. Но на диетах не сижу. Просто мне нравится активный образ жизни. Ведь значительно лучше не сидеть перед телевизором каждый вечер, а куда-то выходить, общаться, гулять.

— Впереди у вас бои по смешанным единоборствам в Таиланде. Почему решили принять участие в них? Как сейчас готовитесь?

— Было одно событие перед Новым годом, я посетила музей бокса Кличко. Мне очень понравилось, когда во время экскурсии рассказывали о боксе, а затем пригласили на тренировку.

После этого мне предложили принять участие в боях по смешанным единоборствам и я согласилась. В Киеве у меня есть тренер, с которым я сейчас занимаюсь.

— Сейчас женщины все чаще признаются, что у них были нездоровые отношения, в которых они были жертвой. Сталкивались ли вы с чем-то подобным?

— Нет, к счастью, не сталкивалась. Я позитивный человек и общаюсь с такими людьми, которые приносят в мою жизнь позитив. Я не допускаю в свою жизнь негативных людей. Ведь она одна и ты сам выбираешь, с кем тебе быть и какие отношения строить.

Поэтому мой вам совет, девушки, держаться за мужчину, который сначала тебя бьет, а потом говорит извини, не нужно.

— Еще одной распространенной проблемой среди женщин является харассмент со стороны мужчин. Попадали ли вы в такие ситуации?

— Поскольку у меня большой размер груди, то я могу идти просто по улице и слышать непристойные предложения. Много сообщений такого характера пишут в Instagram. Но в таких случаях стараюсь не обращать на это внимание. На работе же ничего подобного никогда не было.

— Вы сейчас в отношениях?

— Счастье любит тишину. Я не рассказываю о своих отношениях, но могу сказать, что сейчас у меня в жизни все хорошо.

— Дайте несколько советов, которые помогут каждой женщине, девушке почувствовать себя по-настоящему счастливой.

— Во-первых, нужно полюбить себя. Ни в коем случае нельзя разрешать унижать себя или обижать.

Также нужно быть открытой к жизни. Старайтесь выходить на какие-то события, встречи. Это поднимет не только настроение, но и самооценку. Очень важно создать правильный круг общения, в котором будут максимально позитивные люди.

И напоследок, наверное самое главное, никогда не разрешайте оценивать себя другим.