PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Alyona Alyona стала номинантом музыкальной премии Европейского Союза

Реперка Alyona Alyona попала в список номинантов премии Европейского Союза The Music Moves Europe Talent Awards.

За награду соревнуются 16 европейских музыкантов.

— В Alyona Alyona есть что-то действительно особенное, выходящее за пределы ее впечатляющего внешнего вида, уверенного отношения, лирических способностей и качества звука, — заявили в The Music Moves Europe Talent Awards.

Читайте: Певица Alyona Alyona поддержала протестующих в Беларуси

Alyona Alyona стала номинантом The Music Moves Europe Talent Awards

Церемония награждения состоится 15 января на фестивале Eurosonic Noorderslag 2021 в Гронингене в Нидерландах.

Победитель получит €10 тыс. на развитие своей карьеры. Еще € 5 тыс. получит обладатель приза зрительских симпатий.

Новый клип Alyona Alyona

Alyona Alyona записала песню и клип о домашнем насилии. Трек под названием Печально вышел 10 сентября.

В клипе снялась Анастасия Луговая, которую избил и пытался изнасиловать человек в поезде в ночь на 1 августа.

В клипе она призвала всех, кто пережил насилие над собой или стал свидетелем, рассказать об этом.

Источник: The Music Moves Europe Talent Awards

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка