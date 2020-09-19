Alyona Alyona стала номинантом The Music Moves Europe Talent Awards

Реперка Alyona Alyona попала в список номинантов премии Европейского Союза The Music Moves Europe Talent Awards.

За награду соревнуются 16 европейских музыкантов.

— В Alyona Alyona есть что-то действительно особенное, выходящее за пределы ее впечатляющего внешнего вида, уверенного отношения, лирических способностей и качества звука, — заявили в The Music Moves Europe Talent Awards.

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Церемония награждения состоится 15 января на фестивале Eurosonic Noorderslag 2021 в Гронингене в Нидерландах.

Победитель получит €10 тыс. на развитие своей карьеры. Еще € 5 тыс. получит обладатель приза зрительских симпатий.

Новый клип Alyona Alyona

Alyona Alyona записала песню и клип о домашнем насилии. Трек под названием Печально вышел 10 сентября.

В клипе снялась Анастасия Луговая, которую избил и пытался изнасиловать человек в поезде в ночь на 1 августа.

В клипе она призвала всех, кто пережил насилие над собой или стал свидетелем, рассказать об этом.

Источник: The Music Moves Europe Talent Awards