Свадьба 37-летней певицы Анны Седоковой и 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимма состоялась еще 6 сентября в Барвихе, но про торжество стало известно только сейчас.
– Можете нас поздравлять, — написала Седокова в своем телеграм-канале 18 сентября.
Несмотря на то, что для певицы это уже третий брак, она была в белом кружевном платье от Zuhair Murad.
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Янис сделал предложение Анне в июле 2020 года. Их роман начался еще осенью 2019-го.
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Анна Седокова официально уже дважды была замужем. Первым мужем певицы был футболист Валентин Белькевич. От него она родила дочь Алину.
Вторым – бизнесмен Максим Чернявский. В этом браке Седокова родила дочку Монику. Однако пара разошлась через несколько лет, девочка осталась жить в США с отцом.
У певицы также есть сын Гектор от молодого российского олигарха Артема Комарова, но с ним Седокова рассталась еще до рождения ребенка.
Фото: Анна Седокова