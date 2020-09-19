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Попытка №3: Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимма

Свадьба 37-летней певицы Анны Седоковой и 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимма состоялась еще 6 сентября в Барвихе, но про торжество стало известно только сейчас.

– Можете нас поздравлять, — написала Седокова в своем телеграм-канале 18 сентября.

Несмотря на то, что для певицы это уже третий брак, она была в белом кружевном платье от Zuhair Murad.

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Янис сделал предложение Анне в июле 2020 года. Их роман начался еще осенью 2019-го.

 

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Mr. & Mrs. Timma ????

Публикация от ????????ℕ???????? ???????????????????? (@janis.timma)

 

 

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Mr. & Mrs. Timma ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Анна Седокова официально уже дважды была замужем. Первым мужем певицы был футболист Валентин Белькевич. От него она родила дочь Алину.

Вторым – бизнесмен Максим Чернявский. В этом браке Седокова родила дочку Монику. Однако пара разошлась через несколько лет, девочка осталась жить в США с отцом.

У певицы также есть сын Гектор от молодого российского олигарха Артема Комарова, но с ним Седокова рассталась еще до рождения ребенка.

Фото: Анна Седокова

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