Евровидение 2021: организаторы сообщили о четырех вариантах проведения конкурса

Евровидение в 2021 году состоится несмотря на пандемию коронавируса.

Организаторы музыкального конкурса опубликовали четыре варианта сценария проведения Евровидения 2021.

По первому сценарию Евровидение должно пройти в обычном формате. Музыкальный конкурс проведут на арене Ahoy в Роттердаме с девятью шоу, куда будут входить генеральные репетиции, зал со зрителями, делегации участников и журналисты.

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Такой сценарий возможен только при условии изобретение вакцины от коронавируса на время проведения Евровидения или надежного тестирования Covid-19.

Второй сценарий — проведение Евровидения 2021 с ограниченным количеством людей. Все присутствующие на конкурсе должны будут придерживаться социальной дистанции 1,5 метров, а количество участников делегаций и журналистов сократят.

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Кроме этого, организаторами будет разработан новый план размещения зрителей. Будет проводиться жеребьевка для тех, кто захочет посетить каждое из девяти шоу.

По третьему сценарию на Евровидение 2021 не все страны смогут отправить своих представителей. Здесь будут учитывать карантин каждой из стран.

Четвертый сценарий предусматривает проведение музыкального конкурса Евровидение 2021 онлайн.

Об окончательном решении формата проведения конкурса сообщат в Роттердаме в первые месяцы 2021 года.

В США появится свое Евровидение

В США в 2021 году запускают аналог Евровидения под названием American Song Contest.

Правила американского конкурса будут таким же как на Евровидении. От каждого штата Америки будут выступать профессиональные сольные певцы, дуэты или музыкальные коллективы до шести человек.

Будет проходить серия отборочных туров, а затем участники выйдут на сцену полуфинала и финала.

Источник: Eurovision