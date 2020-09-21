Григорий Чапкис женился в четвертый раз — подробности

Известный украинский хореограф Григорий Чапкис женился в четвертый раз.

90-летний артист встречался с 38-летней возлюбленной несколько лет, но пожениться женщина согласилась только сейчас.

Фото жены Чапкиса, как и ее имя, пока не разглашаются.

Отмечается, что перед официальным оформлением отношений хореограф приобрел новое жилье.

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Григорий Николаевич Чапкис был женат трижды.

Со своей первой женой Людмилой он развелся еще в 1970-х, со второй, 28-летней Натальей, тогда 50-летний Чапкис женился в 1980-х годах. Тогда их брак разбила расстояние — артист остался в Украине, а девушка полетела в США.

С третьей женой Аллой Григорий Чапкис прожил в браке почти 25 лет. Причиной развода стало то, что женщина ушла на пенсию.

Фото: gregory_chapkis