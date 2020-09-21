Студия Disney выпустила официальный трейлер фантастического сериала Ванда Вижн, где в главных ролях сыграют Элизабет Олсен и Пол Беттани из киновселенной Marvel.
Этот сериал является частью Marvel. Все события в нем происходят после событий киноленты Мстители: Финал.
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По сценарию Ванда и Вижн живут в 1950 году в одном из городов Америки.
В опубликованном трейлере герои живут в окружении приятных соседей, однако позже они начинают что-то подозревать. Кроме этого, в видеоролике не показывают, по каким причинам они оказались в 1950 году, почему жив Вижн.
В студии Disney рассказали, что сериал Ванда Вижн являет собой смесь классических американских ситкомов и обычных фильмов Marvel.
Сам сериал планируют выпустить на экраны в декабре 2020 года, однако точную дату не разглашают. Ванда Вижн будут показывать на стриминговом сервисе Disney+ и будет он иметь шесть эпизодов.
Фильма Дюна
9 сентября вышел трейлер фильма Дюна режиссера, создавшего Бегущего по лезвию 2049, Дени Вильнева. Видеоролик был опубликован кинокомпанией Warner Bros. Главные роли играют Тимоти Шала, Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек.