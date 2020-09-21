Алина Гросу развелась со своим мужем Александром Комковым

Певица Алина Гросу поделила подробностями развода с бизнесменом Александром Комковым.

— В декабре мне Саша сказал: давай поживем отдельно. Я не могла ему этого простить. Потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь что-то другое, — рассказала Гросу.

Читайте: Харламов разводится с Кристиной Асмус после восьми лет брака

По словам артистки, просьба мужа ее потрясла, однако она все же собрала вещи и переехала на другую квартиру.

Алина Гросу отметила, что проблемы в паре начались сразу после свадьбы в 2019 году.

— Это не было как гром среди ясного неба, но я не думала, что дойдет до развода. Это был шок, — рассказывает певица.

Артистка думает, что в тот месяц, когда они с Александром разъехались, он с кем-то познакомился.

— Не думаю, что я виновата в этом, просто у нас кардинально изменились ценности. Я хотела стабильности, а он хотел экспериментов. Нас несло в разные течения. Мне кажется, что он меня уже разлюбил, или совсем не любил, — добавила Алина Гросу.

Свадьба Алины Гросу

Певица Алина Гросу и ее жених Александр сыграли свадьбу в городке Абано-Терме в Италии в июне 2019 года.

На церемонию, кроме близких родственников приехали и звезды шоу-бизнеса: крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский.