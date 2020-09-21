Netflix оформит партнерство с двумя украинскими студиями дубляжа

Впервые в истории компания Netflix подписала договоры о сотрудничестве с двумя украинскими студиями дубляжа — Postmodern Postproduction и так Треба Продакшн.

Обе студии получили статус Gold — самый высокий статус сотрудничества с Netflix.

По состоянию на 2020 год стриминговая платформа Netflix имеет в перечне ряд фильмов с украинскими субтитрами, но без звукового дубляжа.

Postmodern Postproduction основана в 2001 году и считается одной из самых мощных украинских киностудий, которая занимается озвучкой фильмов для кинотеатров.

Так Треба Продакшн появилась в 2003 году: главной специализацией студии являются услуги по адаптации иностранных фильмов, мультфильмов и сериалов.

По неофициальной информации, вскоре на Netflix может появиться украиноязычный интерфейс.

Бесплатный доступ к некоторым фильмам Netflix в Украине

В конце августа Netflix открыл доступ к некоторым сериалам и фильмам на территории Украины без оформления платной подписки.

Такой шаг объясняется поиском новых маркетинговых предложений, чтобы привлечь как можно больше новых подписчиков.

Просмотр доступен только в мобильных браузерах на Android, а также на Windows или Mac.