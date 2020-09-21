У себя на даче в Ивановской области умер российский актер Владимир Чуприков, сыгравший в сериалах Папины дочки и Возвращение Мухтара. Ему было 56 лет.

Вдова артиста Наталья в соцсети сообщила, что он умер еще 19 сентября. По ее словам, предварительная причина смерти – остановка сердца.

Память Чуприкова почтили на сайте Российского академического Молодежного театра, где он служил с 1988-го по 2000 год.

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– Владимир Олегович окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу театра. Сыграл в Бане, Димке-невидимке, во Сне с продолжением, в легендарной Ловушке №46, — говорится в сообщении.

Что известно о Владимире Чуприкове

Будущий актер родился 24 июля 1964 года в Москве, закончил театральный институт имени Щукина.

В кино дебютировал в фильме Герой ее романа (1984). Работал также в Российском академическом молодежном театре.

В 90-х годах начал активно сниматься в многосерийных фильмах. На его счету более 170 сериалов.

Самые известные из них: Возвращение Мухтара, Папины дочки, Молодежка, Жуки, Метод, Морские дьяволы 5, Кулагин и партнеры, Бессонница, Желтый глаз тигра и другие.

Фото: РАМТ