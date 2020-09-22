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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Эмма Стоун тайно вышла замуж и ждет первенца — СМИ

Известная голливудская актриса Эмма Стоун и режиссер Дэйв Маккэри тайно обручились и, вероятно, ждут рождения первенца.

В сети появились снимки Стоун со своим избранником: на их безымянных пальцах видны кольца, а сама актриса предстала перед камерами папарацци с подросшим животиком.

 

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Допис, поширений Emma Stone fanpage (@emma.stonepicture)

Режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв Маккэри сделал предложение Эмме Стоун в декабре 2019 года.

Свадьба планировалась на март, однако из-за коронавируса дата была перенесена на неопределенный период.

Пока ни Эмма, ни Дэйв не комментировали слухи о стремительных изменениях в отношениях.

Беременность Джиджи Хадид

О том, что модель Джиджи Хадид беременна, стало известно весной 2020 года.

Отцом первенца стал бывший участник группы One Direction Зейн Малик, которому Джиджи имеет долгую историю отношений.

Модель продолжает сниматься в фотосессиях, не скрывая округлых форм.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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