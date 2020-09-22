Известная голливудская актриса Эмма Стоун и режиссер Дэйв Маккэри тайно обручились и, вероятно, ждут рождения первенца.
В сети появились снимки Стоун со своим избранником: на их безымянных пальцах видны кольца, а сама актриса предстала перед камерами папарацци с подросшим животиком.
Переглянути цей допис в Instagram
Режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв Маккэри сделал предложение Эмме Стоун в декабре 2019 года.
Свадьба планировалась на март, однако из-за коронавируса дата была перенесена на неопределенный период.
Пока ни Эмма, ни Дэйв не комментировали слухи о стремительных изменениях в отношениях.
Беременность Джиджи Хадид
О том, что модель Джиджи Хадид беременна, стало известно весной 2020 года.
Отцом первенца стал бывший участник группы One Direction Зейн Малик, которому Джиджи имеет долгую историю отношений.
Модель продолжает сниматься в фотосессиях, не скрывая округлых форм.