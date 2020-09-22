Телеведущая Леся Никитюк берет паузу в работе на ТВ.

Никитюк призналась, что плотный график не дает ей возможности учиться новому и развиваться.

Читайте: О хейтерах, диетах и комплексах: интервью обладательницы самого большого бюста Украины

— Поймите меня правильно, я очень люблю свою работу, но все свои знания я уже использовала! Нужно учиться, а на это совсем нет времени. Поэтому на днях я поступила в бизнес-школу, о которой позже расскажу, — отметила Леся Никитюк.

В мае Леся Никитюк воспользовалась темой карантина и сняла клип для тех, кто устал от ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Клип на трек Stayathome Никитюк создавала вместе с группой Patsyki z Franeka.