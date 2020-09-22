Телеведущая Леся Никитюк берет паузу в работе на ТВ.
Никитюк призналась, что плотный график не дает ей возможности учиться новому и развиваться.
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— Поймите меня правильно, я очень люблю свою работу, но все свои знания я уже использовала! Нужно учиться, а на это совсем нет времени. Поэтому на днях я поступила в бизнес-школу, о которой позже расскажу, — отметила Леся Никитюк.
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А вот теперь можно и взять небольшую паузу..) Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху ви вже дивитесь, на Танцях з Зірками відстрілялась.. в прямому смислі слова.. Так що все! Восени вам буде що дивитись на екранах.. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі…. Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися.. а на це зовсім немає часу;( Тому днями я поступила в бізнес школу, про яку пізніше розкажу, англійську мову нарешті доб’ю ну і китайський вже забула Всім дякую! Всіх люблю, в інсті залишаюся Мій вчорашній образ Hair @prus_hairstylist Makeup @my.shura Стиль Жуйков Photo @rostickdesign
В мае Леся Никитюк воспользовалась темой карантина и сняла клип для тех, кто устал от ограничительных мер в связи с коронавирусом.
Клип на трек Stayathome Никитюк создавала вместе с группой Patsyki z Franeka.