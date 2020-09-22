Максим Барских вместе с бывшей участницей ВИА Гры Мишей Романовой выпустили песню под названием Любовь, не умирай.

На своей странице Instagram певец презентовал новый трек.

— Этой песни суждено родиться осенью, мы записали ее с Мишей буквально три дня назад, — написал Барских.

Читайте: Премия Эмми 2020 — стали известны имена победителей

Каменских выпустила альбом

Настя Каменских выпустила испаноязычный альбом Eclectica. Слово Eclеctica переводится, как смесь, сочетание различных стилей и идей. В новых песнях Каменских соединяет две различные музыкальные культуры: украинскую и латиноамериканскую.

В новом альбоме артистки семь песен. Одна из них А huevo, которая за короткое время собрала более 6 млн просмотров на YouTube.