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Любовь, не умирай: Макс Барских и Миша Романова выпустили совместную песню

Максим Барских вместе с бывшей участницей ВИА Гры Мишей Романовой выпустили песню под названием Любовь, не умирай.

На своей странице Instagram певец презентовал новый трек.

— Этой песни суждено родиться осенью, мы записали ее с Мишей буквально три дня назад, — написал Барских.

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«Любовь, не умирай» Макс Барских & Миша Романова Этой песне суждено было родиться осенью, мы записали ее с Мишей @misharomanova буквально три дня назад. Глаза в глаза… Я хочу с тобой надолго Делить солнце и луну Дарить тебе в печали яркий свет Давай начнем с начала Я все еще люблю, Но голос твой мне прошептал в ответ… Ты прости Нам не по пути Я оставляю наш сломанный рай Стой, стой, стой Мой голос немой Тебе вслед на сухое прощай Любовь, не умирай… D by @shu.name #МаксБарских #МишаРоманова #ЛюбовьНеУмирай #звукнаполную #новыйальбом1990 #1990ЛюбовьНеУмирай #soon #1990 #BADOEV2020

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Каменских выпустила альбом

Настя Каменских выпустила испаноязычный альбом Eclectica. Слово Eclеctica переводится, как смесь, сочетание различных стилей и идей. В новых песнях Каменских соединяет две различные музыкальные культуры: украинскую и латиноамериканскую.

В новом альбоме артистки семь песен. Одна из них А huevo, которая за короткое время собрала более 6 млн просмотров на YouTube.

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